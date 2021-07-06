График приема жителей города Дубны депутатами Совета депутатов 06 июля 2021 года

прием проводится с 18.00 до 19.00
Левобережная часть города
ДК «Октябрь» ком. 222
РУДЕНКО Александр Иванович
БИКАНОВ Иван Викторович
Микрорайон Большая Волга
здание библиотеки по ул. 9 Мая, дом 3
ХОРА Михаил Юрьевич
ЛАЧИН Святослав Николаевич
Микрорайон ЧЕРНАЯ РЕЧКА
здание библиотеки по ул. Московская, дом 6, детский отдел
ВИКУЛИН Ярослав Николаевич
УГЛОВ Евгений Дмитриевич
ШИРЧЕНКО Марк Владиславович
Институтская часть города
здание Администрации по ул. Академика Балдина, дом 2, каб. 116
НИКОЛАЕВ Валерий Павлович