Готовь куртки летом, а плавки зимой

Судя по долговременному прогнозу погоды, которому как всегда не очень верится, вплоть до сентября 2021 года ожидается тёплая и даже жаркая погода. Тем выгоднее прямо сейчас озаботиться осенне-зимним гардеробом!
Как ваш советчик по формированию семейного бюджета, хочу указать на компанию BisonStore (Москва, доставка по Московской области), которая прямо сейчас уже реализует прекрасные кожаные мужские куртки и пуховки с существенными летними скидками.
Почему?
Ибо это одежда для настоящих мужчин! Особенно радует глаз серия "Лётные куртки" и модели:
- "Нормандия-Неман",
- Куртка американских пилотов B-17 "Memphis Belle" времен Второй Мировой войны,
- "Индиана Джонс".
Слава богам, есть в коллекции компании и навечно популярная куртка "М-65". Но это личный выбор - не смею навязывать!
Добавлю лишь, что контроль за производством изделий ведётся на каждом из этапов - от выбора сырья (непосредственно шкур) до заключительного этапа пошива.