Готовь куртки летом, а плавки зимой

Как ваш советчик по формированию семейного бюджета, хочу указать на компанию BisonStore (Москва, доставка по Московской области), которая прямо сейчас уже реализует прекрасные кожаные мужские куртки и пуховки с существенными летними скидками.

Почему?

Ибо это одежда для настоящих мужчин! Особенно радует глаз серия "Лётные куртки" и модели:

"Нормандия-Неман",

Куртка американских пилотов B-17 "Memphis Belle" времен Второй Мировой войны,

"Индиана Джонс".

Слава богам, есть в коллекции компании и навечно популярная куртка "М-65". Но это личный выбор - не смею навязывать!

Добавлю лишь, что контроль за производством изделий ведётся на каждом из этапов - от выбора сырья (непосредственно шкур) до заключительного этапа пошива.