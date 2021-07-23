Главные тренды в одежде и аксессуарах летом 2021

Летом 2021 эти модные тренды захватили не только подиумы, но и улицы больших городов. Самую стильную одежду вы сможете найти на anru.com.ua.

Модные тренды на лето 2021

Принять тай-дай

Принять тай-дай - это рисунок, который напоминает расплывшуюся краску. Благодаря особой технике окрашивания, каждая вещь получается уникальной - повторить один и тот же узор просто невозможно.

Этот оригинальный принт прекрасно подходит смелым и уверенным в себе личностям. Носить такие вещи можно в любом стиле, главное, чтобы рисунок сочетался хотя бы с одним оттенком твоего лука.

Укороченная блуза

Прошлым летом одним из главных модных хитов был лаконичный кроп-топ. В 2021 году он стал более романтичным и трансформировался в укороченную блузку.

Особенно стильно будут смотреться модели со шнуровкой, рукавами-воланами и другим романтическим декором.

Вертикальная полоска

Вертикальная полоска - классический тренд, который регулярно возвращается на модный Олимп. Модницы обожают ее за элегантность, универсальность и изысканную простоту.

А еще - за то, что этот геометрический принт действительно делает фигуру визуально стройнее. Если больше любите традиционные сочетания - выбирайте всегда модную черно-белую полоску.

Если же хочется чего-то особенного - обратите внимание на сочные цветовые варианты.

Широкие джинсы

Палаццо и клеш от колена - самые востребованные модели джинсов в сезоне весна-лето 2021. И чем свободнее они будут, тем лучше. Последний раз такие джинсы были популярны еще в девяностых - и вот опять.

Впрочем, если тогда они выглядели немного по-хулигански, то сегодня удачно вписываются даже в изысканные аутфит в стиле бохо.

Все оттенки розового

Насыщенная фуксия или деликатная пудра - который розовый выберете вы? Именно этот цвет обещает стать главным в летних гардеробах. Причем, в тренде все его оттенки.

Свою приверженность розового в новых коллекциях показали Chanel, Valentino, Chlo и другие модные легенды. Причем, одеваться в него дизайнеры предлагают с головы до ног.

Массивные цепи

Массивные цепи, к которым мы уже успели привыкнуть этой весной, летом можно будет увидеть не только на шее.

Отныне они станут непременным элементом модных сумок, одежды и даже головных уборов.

Низкая талия

Мода циклична, поэтому всегда возвращается. Вот и брюки, и джинсы с заниженной талией, которые были антитрендом добрый десяток лет, вновь появляются в шкафах красавиц (пока - только самых смелых).

И если вы не против показать фигуру - обратите внимание на этот дежавю-тренд.

Цветочные мотивы

Лето - это время, когда все зеленеет и цветет. Почему бы не взять пример с природы?

Выбирайте любимые цветы - нежные полевые цветы или огромные яркие маки. В это время года все будет выглядеть великолепно.

Такой принт подчеркнет вашу женственность и замаскирует недостатки фигуры, если они есть.