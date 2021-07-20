Глава Дубны Сергей Куликов провел встречу с коллективом предприятия «Виробан»

Продукция выпускается на современном оборудовании, соответствует российским и международным требованиям, поставляется во все регионы нашей страны, а также в Казахстан, Киргизию, Украину. В планах поставки в Таджикистан и Беларусь.

После экскурсии по предприятию Сергей Александрович пообщался с трудовым коллективом, ответил на вопросы.

Почему нельзя купаться в озере на территории парка семейного отдыха? Купание запрещено, потому что взятые пробы воды не соответствуют санитарным нормам. Но конечно, в таком популярном месте нужно создавать все условия для отдыха. На сегодняшний день на береговую линию завезли песок, установили лежаки и зонтики. Ведется поиск вариантов для улучшения качества воды. Готовится новая концепция благоустройства, чтобы парковая зона стала еще более привлекательной для жителей.

Долго ли еще будет «украшать» парк и проспект Боголюбова недострой напротив «Макдоналдса»? Инвестор найден, строительство возобновляется, здание предназначено под офисы и гостиницу, в одном из корпусов планируется разместить детскую поликлинику.

Каковы перспективы по расселению бараков и предоставления жилья обманутым дольщикам? «Европейский квартал»: в конце июля компания-инвестор приступает к строительству первой очереди из шести домов, следующий этап – еще 11, в общей сложности будут введены в эксплуатацию все объекты.

Ведутся переговоры по поиску застройщика для расселения дома 21 по ул. Правды, ветхого жилья на ул. Октябрьской и Тверской. Что касается домов на ул. Дачной и Заречной, площадь застройки здесь маленькая, инвесторы готовы строить 15-17-этажный дом, но такая «стена» испортит архитектурный облик в этой части Дубны. Идет поиск более приемлемого решения, изучаются возможности программы реновации.

Почти три часа на электричке до Москвы – очень долго. Нельзя ли улучшить транспортное сообщение? Ведутся переговоры с РЖД, чтобы сократить время поездки до 1 часа 10 минут. Также прорабатывается вопрос строительства 4-полосой дороги от Дмитрова до Дубны.

Есть проблемы с медобслуживанием: кардиолог – один на весь город; очередь на УЗИ – 7 месяцев. Неужели ничего нельзя сделать? Вопрос на личном контроле главы, планируется обсудить его с главврачом Дубненской горбольницы Алексеем Осиповым.