Глава Дубны Сергей Куликов посетил мебельное производство ООО «Экомебель»

В ходе визита Сергей Александрович рассказал, какие программы в рамках национальных проектов реализуются в нашем городе: ремонт дорог, тротуаров, образовательных и спортивных учреждений, социальная газификация. Ну и, конечно, на переднем плане сегодня вакцинопрофилактика от COVID-19: коллективная иммунизация – единственный способ противостоять пандемии, защитить себя и близких от тяжелых последствий этой коварной болезни.

Марина Шевченко проинформировала о государственных программах и мерах поддержки в социальной сфере, в том числе для семей с детьми. Александр Орлов сообщил о нацпроекте по очистке Волги и областной программе «Сто прудов и озёр».

Сотрудников «Экомебели» также интересовало:

- хватит ли городу электричества для бесперебойной работы? После завершения строительства и выведения на полную мощность новой подстанции «Долино» на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» в 2021 году городу будет выделено 150 мегаватт, а общее потребление в зимнее время – 70 мегаватт;

- в бесхозном, заброшенном здании ТЦ «Русь» нередко собираются неблагополучные подростки и хулиганят, что можно сделать? Там появился конкурсный управляющий, который должен навести порядок. Этот объект в зоне особого внимания, периодически проходят рейды и уборка вокруг здания;

- планируется ли укрепление грунтов у дома Понтекорво, 20, в каком они состоянии? В результате проведенных работ по дому 18 грунты удалось стабилизировать, движения грунтов у дома 20 не зафиксировано. От УК и жильцов поступило письмо с просьбой снять статус аварийности. Решение будет принимать межведомственная комиссия;

- нет дежурных терапевтов и педиатров в поликлиниках в выходные дни, это очень неудобно, куда обращаться? Круглосуточно работает приемный покой в Дубненской городской больнице, где при необходимости всегда вызовут дежурных врачей. Однако пожилым дубненцам, инвалидам обращаться в больницу не слишком удобно, а помощь врача в выходной день может понадобиться. Этот вопрос будет проработан с главврачом ДГБ Алексеем Осиповым.