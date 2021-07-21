Герои минувшего с нами

Дорогие ветераны и все, кто знает о людях, готовых поделиться своими воспоминаниями! Приглашаем вас принять участие в работе по сохранению нашей общей памяти!

Государственное казенное учреждение Московской области «Центральный государственный архив Московской области»

117452, Москва, ул. Азовская, д. 17, Email: cgamo_ed@mosreg.ru, 8 (495) 554-03-99, отдел электронных документов и страхового фонда, А.И. Розанов, заведующий отделом.