Футбольная команда из Дубны выиграла бронзу Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Финальные игры соревнований прошли в Евпатории. В турнире участвовали школьники 14-15 лет.

Подмосковная команда спортшколы «Дубна» стала бронзовым призером турнира. Второе место занял коллектив «Синара» из Свердловской области, а золото завоевала команда «Зеленодольск» из Республики Татарстан.

В октябре прошлого года игроки спортивной школы «Дубна» также стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В этот раз они снова оказываются в тройке сильнейших коллективов турнира, участниками которого стали 15 команд со всей страны, - сказал Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Он поздравил футболистов с красивой игрой и успешным выступлением.