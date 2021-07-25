Футбольная команда из Дубны выиграла бронзу Всероссийского турнира «Кожаный мяч»

Финальные игры соревнований прошли в Евпатории. В турнире участвовали школьники 14-15 лет.
Подмосковная команда спортшколы «Дубна» стала бронзовым призером турнира. Второе место занял коллектив «Синара» из Свердловской области, а золото завоевала команда «Зеленодольск» из Республики Татарстан.
В октябре прошлого года игроки спортивной школы «Дубна» также стали бронзовыми призерами всероссийских соревнований юных футболистов «Кожаный мяч». В этот раз они снова оказываются в тройке сильнейших коллективов турнира, участниками которого стали 15 команд со всей страны, - сказал Министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.
Он поздравил футболистов с красивой игрой и успешным выступлением.
При должном подходе к тренировкам их ждет большое футбольное будущее! - отметил министр.