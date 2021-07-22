Фестиваль аквабайков в Дубне

24 июля в Дубне состоится 6-й Фестиваль стоячих гидроциклов DUBNA JET в классе SKI DIVISION.

В прошлом году фестиваль собрал 40 участников, включая любителей и профессионалов. В соревнованиях приняли участие райдеры из Москвы, Истры, Балашихи, Нижнего Новгорода, Углича, Рыбинска, Краснодара… Так же стоит отдельно отметить, что уже который год в соревновании участвуют дети спортсменов и будущие чемпионы!

Как и в прошлом году, подрастающее поколение райдеров будет выделено в отдельный класс "Юниоры".

Спортсмены будут соревноваться в трех дисциплинах:

1. Слалом – прохождение трассы, две категории: класс СТОК (без тюнинга) и класс PRO (с любыми доработками техники);

2. Кольцевая гонка со стартом в стиле Ле-Ман (старт с берега — лодки с заглушенным мотором в воде);

3. Фриcтайл – головокружительные трюки на воде и в воздухе и нижний фристайл старой школы.

* Регистрация участников на сайте: http://dujet.ru