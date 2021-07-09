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Фасад гимназии №11 украсит объект стрит‑арта

Работы уже начались, для этого пригласили московских специалистов (арт группа http://zukclub.com/).

Декор разработан художником - автором изображения Н.Н. Боголюбова (Терминал А), в тесном сотрудничестве с коллективом школы. Это продолжение проекта "Город как предмет искусства".

Эскиз визуально состоит из двух частей. На левой стороне панно изображены предметы, символизирующие ценностные основы школьной жизни. На правой стороне - понятные всем горожанам изображения: портрет Попова А.С. (на улице в честь имени которого располагается здание гимназии) и схема его радиоприемника; «мирный атом» (как символ наукограда); велодорожки и велосипедисты (как символ одного из любимых средств передвижения дубненцев); речная волна (символ великой русской реки).

Спонсорами выступили шефы гимназии - особая экономическая зона "Дубна" и Телесеть в качестве памятного подарка к 65-летию Дубны и 25-летию школы

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