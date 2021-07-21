Ежемесячная денежная выплата инвалидам назначается автоматически

В соответствии с законодательством ЕДВ устанавливается со дня признания гражданина инвалидом или ребенком-инвалидом в течение 10 дней с момента поступления в ПФР сведений об установлении инвалидности. При этом инвалиду направляется уведомление о назначении ЕДВ любым из способов (Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР, портал Госуслуг, на адрес электронной почты (при ее наличии), по почте или в смс-сообщении).

От инвалида либо законного представителя ребенка-инвалида потребуется только заявление о способе доставки этой выплаты, которое также можно подать через Личный кабинет гражданина на официальном сайте ПФР или на портале госуслуг. Если же человеку ранее были установлены выплаты по линии ПФР, заявление о способе доставки представлять не требуется.

Напомним, что размер ЕДВ по инвалидности зависит от установленной группы, а также от решения гражданина относительно набора социальных услуг (НСУ), стоимость которого включается в состав ЕДВ. С 1 февраля 2021 года суммы ЕДВ и НСУ были увеличены на 4,9 %.