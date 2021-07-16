Эксперты назвали фаворита чемпионата России по футболу

«Зенит» — безусловный фаворит РПЛ

Сергей Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. Под руководством бывшего полузащитника питерцы выиграли три чемпионских титула, Кубок и Суперкубок России. Аналитики полагают, что гегемония «сине-бело-голубых» в национальном первенстве продолжится. Получив купон на бесплатную ставку от 1хСтавка, на четвертый кряду триумф петербуржского клуба можно поставить с коэффициентом 1,45, что соответствует вероятности 69%.

Вторым в списке основных претендентов на чемпионство идет «Спартак», чемпионство которого оценивается вероятностью 14%. Третью строку среди фаворитов делят сразу три команды — «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА — вероятность победы составляет около 7%.

Откроет программу нового сезона РПЛ противостояние «Ростова» и московского «Динамо» 23 июля. На следующий день «Зенит» отправится в гости к «Химкам», «Локомотив» примет тульский «Арсенал», а «Спартак» сыграет в Казани с «Рубином».

«Зенит» считают фаворитом Суперкубка и Кубка России

Матч за Суперкубок России, который пройдет в Калининграде 17 июля и станет своеобразным открытием сезона в элите российского футбола. За трофей поборются действующий чемпион и обладатель Кубка «Локомотив». «Зенит» и «железнодорожники» встречались в матче за Суперкубок и в прошлом году. Тогда сильнее оказались питерцы (2:1). Последняя встреча команд, состоявшаяся в Санкт-Петербурге в рамках РПЛ, завершилась унизительным поражением «Локо» (1:6) и принесла досрочное чемпионство команде Семака. Эксперты считают, что в этом сезоне Суперкубок достанется зенитовцам с вероятностью 75%.

Кроме того, «Зенит» является фаворитом и Кубка России. На победу «сине-бело-голубых» во втором по значимости турнире дают вероятность 26%. В тройку основных претендентов также входят «Спартак» (вероятность 19%) и «Локомотив» (вероятность 18%). «Железнодорожники», к слову, являются самым титулованным клубом в истории Кубка России — девять побед, при этом три из них были одержаны в последние пять лет. В активе ЦСКА имеется семь Кубков, у «Зенита» — только четыре.