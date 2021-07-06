Два сквера на Большой Волге готовятся к реконструкции

Предполагается реконструкция дорожно-тропиночной сети, комплексное озеленение, размещение игровых и интерактивных детских площадок, устройство локальных фотозон, установка лавочек и малых архитектурный форм.

В 2019 году по результатам голосования на портале «Добродел», где выбирались объекты для включения в пятилетний план благоустройства Московской области, эти территории стали победителями. Но пандемия коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в сроки проведения работ.