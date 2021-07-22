Дубненскому врачу присвоена высшая квалификационная категория

В системе здравоохранения Дмитрий Валерьевич работает почти 20 лет. Выпускник Тверского государственного медицинского университета, он проходил интернатуру, ординатуру и повышение квалификации на базе этого же вуза.

Искренне рады за нашего коллегу! Желаем Дмитрию Валерьевичу дальнейших успехов на профессиональном поприще и большого личного счастья, – сказал главный врач ДГБ Алексей Валентинович Осипов.