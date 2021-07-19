Дубненских водителей проверили на предмет своевременной уплаты штрафов

Целью совместного рейда стало выявление злостных неплательщиков и применение в их отношении мер по оплате задолженностей.

Автоинспекторы останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе данных, не числится ли за водителем долг, ведь как показывает статистика, наибольшее количество задолженностей - это административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.

За несколько часов работы было проверено 52 автовладельца, выявлено 11 должников, из них 7 иногородних (Кимры, Воскресенск, Талдом, Москва) вручены требования о явке, по результатам взыскано по 4 ИП 28 тыс., из них штрафы 11 тыс., налоги 17 тыс.

Наиболее частые нарушения совершаемые водителями, это превышение скоростного режима, которые в большинстве случаев выявляются при помощи комплексов фото-видеофиксации.

Госавтоинспекция Дубны информирует граждан, что узнать о наличии задолженности за нарушение ПДД можно на сайте www.gibdd.ru. При оплате штрафа в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном нарушении действует скидка в размере 50%.