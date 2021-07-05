Дубна потеряла ещё одну легенду

Ушла ещё одна легенда - приведу цитату от известного дубненского краеведа Александра Расторгуева:

Во время одного из визитов Курчатова в ГТЛ маленькая Наташа Богачёва (в замужестве Неговелова) потеряла ключ и не могла попасть домой. Ожидая, когда родители вернутся с работы, она играла во дворе. Курчатов заметил её, подошёл, поднял на руки. Она не знала, что сидит на руках у великого человека, а он ей этого не сказал. Великий человек спросил девочку, почему она гуляет одна, и где её родители. Наташа ответила, что родители на работе, а она потеряла ключ от дома. А почему ты не в детском саде? — спросил Курчатов. А у нас нет детского сада. У вас нет детского сада? Сопровождающий тут же заверил: уже строим. И вскоре был открыт первый детский сад. А вот памятника на сюжет “Курчатов с девочкой на руках” в Дубне до сих пор нет, а жаль.