До 5 июля на сайте премия.мывместе.рф можно подать заявку на соискание ежегодной премии «Мы Вместе»

Основных тематических направлений (треков) четыре: «Бизнес», «Волонтеры и НКО», «Медиа» и международный конкурсный трек We are together.

Четвертьфинал пройдет с 6 июля по 1 августа, полуфинал – с 2 августа по 1 октября; финал – с 15 октября по 5 ноября. Награждение состоится в рамках Международного форума гражданского участия «Мы Вместе» 3-5 декабря 2021 года.

Победители получат гранты на реализацию проектов, возможность участвовать в образовательных программах, продвинуть свои инициативы.

Премия #МЫВМЕСТЕ проводится в рамках Федерального проекта «Социальная активность» президентского проекта «Образование», Указа Президента РФ от 21 июля 2020 года «О национальный целях развития России до 2030 года» и во исполнение перечня поручений Владимира Путина по итогам встречи с участниками Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе в июле 2020 года.

* Организаторы: платформа «DOBRO.RU» и Ассоциация волонтерских центров.