День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ

Этот день вошел в праздничный календарь в честь события 1936 года, когда специальным постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Так что в этом году дата юбилейная – 85 лет ГИБДД.
Работники Госавтоинспекции регистрируют транспортные средства и проверяют их техническое состояние; ведут масштабную профилактическую работу, выходят в рейды, проводят обучающие занятия в детских садах и школах.
Но главная их задача – обеспечение безопасности водителей, пешеходов и пассажиров, снижение аварийности. Дорожно-патрульная служба несет круглосуточное дежурство на дорогах, пресекает нарушения, помогает попавшим в ДТП.
'Хочу поблагодарить всех сотрудников ГИБДД за самоотверженный труд и верность долгу. Желаю крепкого здоровья, благополучия, личного счастья", - сказал глава Дубны Сергей Куликов.