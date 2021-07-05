День Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ

Этот день вошел в праздничный календарь в честь события 1936 года, когда специальным постановлением Совета народных комиссаров СССР было утверждено «Положение о Государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР». Так что в этом году дата юбилейная – 85 лет ГИБДД.