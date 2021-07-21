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Что делать, если по школьной выплате пришел отказ

С 15 июля Пенсионный фонд начал рассматривать заявления на 10 000 руб к школе — некоторым приходят отказы. Отказ еще не значит, что деньги нельзя будет получить. Все зависит от причины — возможно, достаточно отправить повторное заявление или лично прийти в ПФР.

Когда подавать новое заявление онлайн

  • Свидетельство о рождении не прошло проверку. Возможно, вы указали неверные реквизиты — опечатались или вбили номер свидетельства вместо номера записи акта о рождении. Позвоните в отделение ПФР, чтобы уточнить причину отказа. Возможно, достаточно будет отправить заявление повторно с верными данными.

Когда обращаться в ПФР лично

  • Проблема со СНИЛС. Например, СНИЛС упразднен или не соответствует данным ПФР. Нужно обратиться в любое отделение ПФР, чтобы разобраться с ошибкой и подать заявление заново лично.

Когда получить выплату не выйдет

  • Нет российского гражданства. В этом случае выплата не положена. Гражданство должно быть и у родителя, который подал заявление, и у ребенка.
  • Родитель лишен родительских прав. Заявление может подать только другой родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка.
  • Выплату получил другой родитель. Если заявление подали оба родителя одновременно, деньги получит мама. Если второй родитель подал заявление гораздо позже первого, которому выплата уже назначена, родителям нужно договариваться между собой.
Тэги: 
школьная выплата
Пенсионный фонд
социальная помощь
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