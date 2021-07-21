Что делать, если по школьной выплате пришел отказ

С 15 июля Пенсионный фонд начал рассматривать заявления на 10 000 руб к школе — некоторым приходят отказы. Отказ еще не значит, что деньги нельзя будет получить. Все зависит от причины — возможно, достаточно отправить повторное заявление или лично прийти в ПФР.