Что делать, если по школьной выплате пришел отказ

С 15 июля Пенсионный фонд начал рассматривать заявления на 10 000 руб к школе — некоторым приходят отказы. Отказ еще не значит, что деньги нельзя будет получить. Все зависит от причины — возможно, достаточно отправить повторное заявление или лично прийти в ПФР.
Когда подавать новое заявление онлайн
- Свидетельство о рождении не прошло проверку. Возможно, вы указали неверные реквизиты — опечатались или вбили номер свидетельства вместо номера записи акта о рождении. Позвоните в отделение ПФР, чтобы уточнить причину отказа. Возможно, достаточно будет отправить заявление повторно с верными данными.
Когда обращаться в ПФР лично
- Проблема со СНИЛС. Например, СНИЛС упразднен или не соответствует данным ПФР. Нужно обратиться в любое отделение ПФР, чтобы разобраться с ошибкой и подать заявление заново лично.
Когда получить выплату не выйдет
- Нет российского гражданства. В этом случае выплата не положена. Гражданство должно быть и у родителя, который подал заявление, и у ребенка.
- Родитель лишен родительских прав. Заявление может подать только другой родитель, усыновитель, опекун или попечитель ребенка.
- Выплату получил другой родитель. Если заявление подали оба родителя одновременно, деньги получит мама. Если второй родитель подал заявление гораздо позже первого, которому выплата уже назначена, родителям нужно договариваться между собой.