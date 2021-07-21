Бюджетный вариант собственного дома в Дубне

Разумеется, как только человек отрывается от понятия "временно-постоянное" в выборе недвижимости для семьи, то ему крайне хочется побыстрее закончить как оформление, так и строительство собственного "дворянского гнезда".

Только представьте, как вся ваша семья будет собираться вместе на веранде дома на чай с бабушкиными пирожками и вареньем!

А вот что выбрать для постройки дома?

Каменный дом из относительно дешевого неэкологичного силикатного кирпича? Долго, всё-таки дорого, неэкологично. Минус - силикатный кирпич "звонит" по радиации на счетчике Гейгера, а что это такое - в Дубне объяснять никому не надо.

А почему не выбрать вариант с профилированным брусом из массива древесины и каркасной технологией?

Посему потребители всё чаще выбирают каркасные дома в максимальной комплектации, ибо строятся быстро и переезжаешь в свой готовый новый дом без последующей дополнительной утомительной отделки и ругани со строителями.

Почти готовые дома можно заранее стилизовать по своему вкусу.