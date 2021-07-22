Благоустройство сквера с фонтаном на ул. Жолио‑Кюри

В результате капитального ремонта будет улучшено санитарное и эстетическое состояние этой территории. Планируется сохранить значимые элементы озеленения, а также украсить сквер клумбами и миксбордерами - это сложные цветники из многорядно посаженных растений с непрерывным цветением с ранней весны до поздней осени. По проекту подлежат замене скамейки и урны. Пешеходные дорожки будут выложены тротуарной плиткой, а зона у фонтана – гранитной брусчаткой.

Нужно капитально отремонтировать секции ограждения. Произвести работы по гидрофобизации чаши фонтана, оштукатурить и покрасить полиуретановыми красками. Ну и в очередной раз установить на шпиле фигурку голубя – привычного символа этого сквера.

Свои предложения и замечания оставляйте в комментариях: https://vk.com/wall155777345_4566