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Благоустройство сквера с фонтаном на ул. Жолио‑Кюри

Предлагаем вам обсудить концепцию благоустройства сквера с фонтаном на ул. Жолио-Кюри.

В результате капитального ремонта будет улучшено санитарное и эстетическое состояние этой территории. Планируется сохранить значимые элементы озеленения, а также украсить сквер клумбами и миксбордерами - это сложные цветники из многорядно посаженных растений с непрерывным цветением с ранней весны до поздней осени. По проекту подлежат замене скамейки и урны. Пешеходные дорожки будут выложены тротуарной плиткой, а зона у фонтана – гранитной брусчаткой.

Нужно капитально отремонтировать секции ограждения. Произвести работы по гидрофобизации чаши фонтана, оштукатурить и покрасить полиуретановыми красками. Ну и в очередной раз установить на шпиле фигурку голубя – привычного символа этого сквера.

Свои предложения и замечания оставляйте в комментариях: https://vk.com/wall155777345_4566

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