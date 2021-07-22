В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в нашем городе, юные инспектора дорожного движения «Дорожный патруль», во главе с Госавтоинспекцией продолжают проводиться информационно-профилактическую акцию "Безопасный двор!".
Организуют комплекс необходимых информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе размещают на дверных ручках автомобилей индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.
Родители! Не допускайте бесконтрольное нахождение детей на проезжей части!
Пешеход! При переходе проезжей части во дворе – будь внимателен!