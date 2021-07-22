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Безопасный двор

В целях сокращения дорожно-транспортных происшествий и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в нашем городе, юные инспектора дорожного движения «Дорожный патруль», во главе с Госавтоинспекцией продолжают проводиться информационно-профилактическую акцию "Безопасный двор!".

Организуют комплекс необходимых информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе размещают на дверных ручках автомобилей индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.

Родители! Не допускайте бесконтрольное нахождение детей на проезжей части!

Пешеход! При переходе проезжей части во дворе – будь внимателен!

Тэги: 
безопасность
ГИБДД
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