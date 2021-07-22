Безопасный двор

Организуют комплекс необходимых информационно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности несовершеннолетних на дворовых территориях, в том числе размещают на дверных ручках автомобилей индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности.

Родители! Не допускайте бесконтрольное нахождение детей на проезжей части!

Пешеход! При переходе проезжей части во дворе – будь внимателен!