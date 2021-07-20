Байкальская школа

Школу организовали Лаборатория ядерных проблем им. В.П. Джелепова (ОИЯИ) и Иркутский государственный университет. В этом году в ней приняли участие около 40 слушателей, 13 из которых – иностранные участники из Индии, Египта, Украины, Армении, Румынии и Бразилии. Студенты с большим интересом прослушали лекции по физике элементарных частиц и по астрофизическим нейтрино, в сопровождении кураторов поучаствовали в дискуссиях и практических сессиях по решению актуальных физических проблем, представили свои презентации.

Игорь Иванов, сопредседатель организационного комитета Школы, поделился с нами своими впечатлениями: - Организацию любых мероприятий в это непростое время следует сопровождать многочисленными «несмотря на». Готовя Школу, мы не могли заранее предсказать эпидемиологическую обстановку в России и в мире. Мы не были уверены, смогут ли приглашенные лекторы выступить в ситуации такой неопределенности и с учетом большой разницы во времени между Европой и Иркутском. Мы не знали, удастся ли привлечь иностранных слушателей — ведь этим же летом в Европе проходят и другие онлайн-школы по физике частиц и астрофизике, — а также удержать их внимание до конца Школы. Наконец, для иркутских студентов, которые традиционно составляют костяк слушателей, мы запланировали офлайновую работу в ИГУ, но и тут конкретная программа была не вполне ясна.

И вот сейчас, после шести насыщенных рабочих дней Школы, можно уверенно сказать: несмотря на все препятствия и неопределенности, Школа прошла ударно. Лекторы из Германии, Италии, Австрии, Испании подготовили замечательные лекционные курсы и наборы дополнительных упражнений — большое им спасибо за эту работу и за их искреннее желание помочь образованию студентов из далеких стран. Слайды лекций находятся в открытом доступе на сайте Школы, и все желающие могут снова окунуться в лекционный материал. Свыше тридцати участников из разных стран внимательно слушали лекции, не стеснялись включать камеры, задавали вопросы, выступали со своими презентациями — и никуда не разбегались даже в последние дни работы. Мы искренне благодарны студентам за такое ответственное отношение, за этот рабочий настрой. Приятной неожиданностью было увидеть так много девушек среди слушателей Школы, их было даже больше, чем парней. Такой интерес девушек к современной науке — замечательное явление. Наконец, в Иркутске была организована трансляция лекций, а в нагрузку к ним успешно проводились утренние практические занятия.

В техническом плане все тоже прошло гладко благодаря безупречной работе команды из Группы научных коммуникаций ЛЯП ОИЯИ. По ходу работы мы, впрочем, подмечали некоторые упущения, видели, как можно было бы улучшить работу и общение — в общем, мы сами учились организовывать такие мероприятия. Конечно, все мы надеемся, что в следующем году Байкальская школа ОИЯИ-ИГУ снова пройдет вживую на берегу Байкала, но в любом случае мы теперь уже лучше подкованы в проведении онлайн-встреч. Школа удалась. Традиция живет, преемственность сохраняется. Серия Байкальских школ ОИЯИ-ИГУ держит планку и будет развиваться дальше, несмотря на все препятствия.