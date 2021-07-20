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Авиабилеты станут доступнее для семей с детьми

Правительство утвердило правила предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми. Об этом Михаил Мишустин рассказал на совещании с вице-премьерами.

Субсидировать перелеты планируется по 46 маршрутам. В перечень попали в том числе города, популярные у туристов: Казань, Калининград, Нижний Новгород, Владивосток, Ярославль, Петрозаводск.

Стоимость билета со скидкой будет варьироваться в диапазоне от 4,6 тыс. до 10,9 тыс. рублей в зависимости от маршрута следования. Скидки будут доступны в рамках так называемой семейной поездки. Она предусматривает приобретение билетов с единым бронированием на ребенка и взрослого, который его сопровождает.

Михаил Мишустин поручил Минтрансу оперативно провести конкурс среди авиакомпаний, чтобы открыть продажи билетов по специальному тарифу уже в августе.

Источник: 
Отдел взаимодействия со СМИ
Тэги: 
транспорт
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