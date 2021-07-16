Активное долголетие: «Вместе сквозь года…»

Семья Вальк: Екатерина Константиновна и Юрий Геннадьевич.

06 ноября 1971 года – мы вместе навсегда.

Хочу поделиться нашим опытом, как мы с мужем прошли сквозь годы вместе почти 50 лет… с единственной мыслью, что наша история, поможет глубже понять молодым – на чем держится семья. Может быть, мечтая о любви и семейном счастье, многие считают, что любовь – это только цветы, конфеты, рестораны? Поверьте нам – нет. Очень важно взаимопонимание и уважение, общность интересов и умение слышать друг друга…

Все началось, как у многих моих сверстников: мы увиделись на танцах, но не на танцплощадке, не в ресторане, а на «чердаке» в общежитии пединститута в Калинине (ныне Тверь), так называлась площадка на последнем этаже рядом с лестницей, ведущей на чердак. Благодаря баянисту, студенту с физмата, танцы начинались с первых его мелодий, которые собирали любителей потанцевать со всех этажей. А позже нас судьба свела нечаянно на новогоднем вечере в институте: ведь мы учились на разных факультетах; он – на физмате, я – на геофаке, а пришли на вечер спортфака. После вечера мы пешком шли от института до общежития: был легкий морозец, кружился снег, такой пушистый и нежный, как наше первое чувство симпатии и доверия друг к другу. Всю дорогу шутили, смеялись. На душе было светло и легко. Позже мы будем часто вспоминать этот вечер и слова песни:

«А снег идет, а снег идет.

И все вокруг чего-то ждет.

Под этот снег, под тихий снег

Хочу сказать при всех.

Мой самый главный человек.

Взгляни со мной на этот снег…

Он чист, как то, о чем молчу,

О чем сказать хочу.

Ко мне любовь свою принес,

Наверно, добрый Дед Мороз.

Когда в окно с тобой смотрю,

Я снег благодарю».

Полгода нашего знакомства пролетели интересно и быстро: конечно, были и цветы, конфеты, и много фруктов, которые мой кавалер приносил с городского рынка в придачу к зарплате за отличную работу в качестве уборщика после лекций. Ведь наши родители были скромными трудягами, обеспечивали нас питанием и одеждой, а на развлечения надо было заработать… Самое главное, что покорило меня в этом парне – это внимание, забота и, кстати, общая любовь к танцам. Учеба моя закончилась, я уехала по распределению в глухомань, деревню Тверской области. А ему предстояло еще учиться год. Честно говоря, я не была уверенна, что наши отношения выдержат долгую разлуку. Но…молодой человек стал приезжать ко мне в далекую деревню на свидание. В комнате, где мы жили с выпускницей филфака, не было никаких удобств (печное отопление, вода в колодце), поэтому кавалер всегда находил себе дело: дрова наколет, воду наносит, рейки вдоль стен набьет, чтобы к нам мышки в гости не забегали. А было и так: мы приезжали на побывку домой, тогда обратно нас сопровождал опять мой ненаглядный: дорога длинная была – сначала на поезде до г. Кувшинова, потом на междугороднем автобусе по трассе до проселочной дороги, по которой автобусы не ходили, поэтому дальше, поздно вечером, мы шли пешком три километра до деревни. Нас не страшила зимняя дорога в темном лесу, освещаемая только луной, на которую мог выскочить волк, так как рядом был надежный человек, поэтому шагали дружно, весело напевая песни. Отдохнув несколько часов, он торопился вернуться на занятия в университете. Так и зарождалось у нас настоящее чувство, которое через полтора года нашего знакомства, завершилось свадьбой 06 ноября 1971 года. Но впереди еще было испытание разлукой: мне пришлось уехать на месяц на учебу комсомольских секретарей профтехучилищ в Новгород, так как не нашлось свободных вакансий в школе, мне предложили идти на комсомольскую работу. Но и сюда мой любимый муж добрался, чтобы побыть вместе денек. Мы тогда посетили оформленный в старинном стиле ресторан «Детинец», в котором готовили по русским рецептам, например, нам подали «медвежьи ребра тушеные» и знаменитый на Руси хмельной напиток – купеческую медовуху, а еще пили чай из самовара. Конечно, были и наши любимые танцы. А потом молодому мужу предстояло послужить год в армии… Нам повезло: служил в Москве, поэтому я приезжала к нему иногда. Позже, когда у нас родился сын, муж навещал нас, иногда убегал в самоволку, за что приходилось посидеть «на губе». Служба закончилась, мы переехали к бабушке в тринадцатиметровую комнату в бывшем общежитии, он начал работать на заводе в Дубне, чтобы получить квартиру: сначала монтажником, а позже, имея высшее физико-математическое образование, переквалифицировался в инженера. Это были трудные годы: муж уезжал на работу, когда мы спали, предварительно протопив печь дровами, приезжал – вечером. Я работала временно и в детском саду, чтобы сына взяли в этот детсад, и учителем в колонии для малолетних преступников, и лаборантом, и педагогом в училище…

Мы все выдержали, так как заботились друг о друге, стремились всегда быть вместе. Наступил долгожданный 1979 год, который мы встретили в новой квартире в Дубне. Несколько лет мы жили с ощущением огромной радости: наконец-то, мы «свили свое собственное семейное гнездо», куда переехали уже с двумя сыновьями. Старший пошел в школу, а с младшим сидели по очереди, работая в разные смены, пока не получили место в детсаду. Жизнь наладилась, я начала работать учителем по специальности в школе, дети пристроены. Мы стали ездить семьей на море, в санатории, на праздники уезжали к родителям. Была, полная познавательных впечатлений, семейная поездка по Волге-матушке на теплоходе от Москвы до Астрахани. Ездили в Сибирь к родным, которые организовали нам поездку по Чуйскому тракту: побывали на родине Василия Шукшина, почтили память на месте гибели Михаила Евдокимова, походили по горным тропам Алтая, где внизу бежал бурлящий поток верховьев реки Катунь. Жили в палатке, сидели, как в молодости у костра. Эти незабываемые впечатления от путешествий до сих пор живы в наших душах. Они добавляли нашим отношениям новые краски. Везде вместе нам было комфортно. Когда дети выросли, появились внуки, которые добавили новые ощущения радости в жизни, новый прилив энергии и бодрости. Они украсили нашу жизнь новыми красками: было интересно с ними снова вспомнить детские игры, окунуться в школьный мир, чтобы помогать в учебе, вместе строить песочные замки на берегу моря, знакомиться с красотами и достопримечательностями нашей страны.

А еще у нас общая любовь к земле, поэтому когда получили участок под дачу, радости не было конца… Сначала мы добирались на электричке, велосипедах, пешком, потом наступило время, когда на своей машине.

До сих пор страшно вспоминать день, когда нам сообщили о гибели младшего сына в ДТП. Я поседела в тот день от невыносимого горя. Только вместе, поддерживая друг друга, мы продолжали жить. Эта беда еще больше сблизила нас. Спасибо родным, коллегам, знакомым, которые не дали нам согнуться под ударом судьбы. Важно подчеркнуть, что в семейной жизни надо стараться быть вместе и в горе, и в радости, быть на равных: уметь обсуждать, убеждать и договариваться, тогда появляется взаимопонимание, сохраняется любовь, подкрепленная крепкой дружбой, которая помогает пройти «через годы, через расстояния, на любой дороге, в стороне любой».

Жизнь продолжается! Мы на пенсии, но до сих пор стремлении быть вместе только укрепляется. Хочется жить и радоваться каждому совместно прожитому дню и верить, что мы пройдем еще немало лет вместе!

«Нам нельзя друг без друга.

Разве может быть без снега вьюга?

Разве могут люди друг без друга?

Если от порога их ведет дорога,

Вместе от весны к весне».