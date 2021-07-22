«Активное долголетие»: Участники проекта посетили две выставки

Осмотрев экспозицию, дамы «серебряного» возраста пообщались с художником Владиславом Кравчуком, узнали, как он пишет картины, почему мастер использует в работе масляную краску, какие нюансы и особенности у данного вида краски. Получив автографы художника, на предложение специалиста ознакомиться еще с фотовыставкой "Волга с высоты птичьего полета" участницы ответили дружным согласием.

Восхитительные картины художников и прекрасные фотоработы Андрея Вострова и Валерия Безрученко вдохновили участниц на новые творческие работы!