Активное долголетие: «Лето — маленькая жизнь»

рекрасная, яркая, красочная пора, которую любят и с нетерпением ждут все без исключения, чтобы воплотить в жизнь свои мечты. Это прекрасное время солнечных и теплых дней, поездок на природу всей семьей или дружной компанией, это созревание растений, роскошь и аромат прекрасных цветов, теплые вечера, прогулки по парку. Лето - это действительно, удивительное время года, в которое хочется окунуться полностью. А фотография – уникальный вид искусства, который позволяет запечатлеть эти прекрасные моменты!

Граждане старшего поколения, участники проекта «Активное долголетие в Подмосковье», являющиеся получателями социальных услуг ГБУСО МО «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Дубненский», активно приняли участие в областном фотоконкурсе «Лето-маленькая жизнь!».

Наши участники отмечены в трех номинациях:

«Летнее настроение» (портретное фото);

«Дачники»;

«Ретро лето» (архивные семейные фото)

Одна из участниц конкурса представила фотоработу с жизнеутверждающим названием «Счастье есть!», убедив, что труд дачника не только тяжелый и кропотливый, но и приносящий радость и вдохновение, желание подмечать красоту природы и души.