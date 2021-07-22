«Активное долголетие»: Экскурсия по Дубне

Наукоград Дубна, хоть и молодой город Подмосковья, но известен всему миру как город высокой культуры, город с мировыми достижениями в науке и спорте. Наш город-особенный, в нем живут созидатели, творцы и оптимисты!

В июльский день сотрудники МАУК «Музей Дубны» провели познавательную экскурсию «Дубна старая и современная» для людей старшего поколения, участников проекта «Активное долголетие в Подмосковье».

Состоялся удивительный экскурс по истории древней и современной Дубны и Дубненского края, ракетостроению и истории предприятий Дубны. Дубненцы, граждане «серебряного» возраста, удивленные масштабами преобразования городской жизни и очарованные красотой природы и архитектуры остались под большим впечатлением и с чувством гордости за свой город!

С Юбилеем, дорогая Дубна!