8 июля – день семьи, любви и верности

Семья - это начало начал, источник любви, преданности и поддержки. От семьи зависит, какое воспитание получит молодёжь, какие ценности примет, какие таланты найдёт и пробудит в себе. Каждый человек связывает свое счастье, прежде всего с семьёй, где тебя любят, всегда поймут и поддержат в трудную минуту.

Каждая семья – это маленькое государство, со своим сводом законов, обычаями, наследием. Чем крепче это государство, тем стабильнее все общество, в котором мы живём. Высокие идеалы супружества: любовь, уважение, доверие, взаимопомощь – помогают человеку преодолеть любые препятствия, вдохновляют на свершения.

Дорогие дубненцы! Пусть в ваших домах всегда живут мир и согласие, добро и взаимопонимание. Желаем вам здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях!