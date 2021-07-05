5 новых компаний получат статус резидента ОЭЗ «Дубна»

Экспертный совет особой экономической зоны технико-внедренческого типа Московской области прошел под председательством заместителя министра по инвестициям, промышленности и науке региона Юлии Бариновой. Претендентами на получение статуса резидента ОЭЗ «Дубна» на этот раз стали пять компаний.

Три компании пополнят биомедицинский кластер. Самая крупная по вложению инвестиций в проект, а это 1,5 млрд руб., компания ООО «Аргументум Фарма» ставит целью создание современного высокотехнологичного производства стерильных готовых лекарственных средств. Для реализации проекта в ОЭЗ на участке в 2,3 га планируется построить завод площадью 9 230 кв. м., где будут налажены разработка и серийное производство жидких лекарственных средств, требующих асептических условий - ампулы, флаконы, пред-наполненные шприцы. Большая часть продукции входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения и в настоящее время не производится в России. Они показаны для стабилизации артериального давления при оперативных вмешательствах, при артериальной гипертензии, тахикардии, инфаркте миокарда, а также при болевом синдроме, в том числе для обезболивания родов. «Аргументум Фарма» планирует создать 118 рабочих мест.

ООО «НПК «Медицинская техника» намерена разрабатывать, производить и реализовывать медицинские изделия, в т.ч. системы кохлеарной имплантации и речевые процессоры, а также вести научно-исследовательские работы. Система кохлеарной имплантации «ГАММА» - медицинское изделие, предназначенное для компенсации потери слуха у взрослых и детей. Речевой процессор «НОТА» для системы кохлеарной имплантации – медицинское изделие, предназначенное для использования в качестве не имплантируемой части систем кохлеарной имплантации. В реализацию проекта компания готова вложить порядка 10 млн руб. и создать 14 рабочих мест.

Цель проекта ООО «МЕДИНТЕХ» - проведение научно-исследовательских работ по разработке новых технологий медицинской реабилитации социально значимых заболеваний, а также разработка, производство и реализация современной медицинской аппаратуры, в том числе для лечебного и профилактического массажа. Они предназначены для проведения восстановительного лечения, медицинской реабилитации, профилактики и сохранения здоровья на основе низкоинтенсивной физиотерапии. Предлагаемые «МЕДИНТЕХ» медицинские приборы являются оптимальными для оснащения отделений физиотерапии и медицинской реабилитации, центров семейной медицины, амбулаторий, косметологических и фитнес центров. Объем инвестиций - порядка 5 млн руб.

ООО «Легкорем» планирует создавать IT системы ERP и построить в ОЭЗ административный комплекс. Легкорем ERP – облачное программное обеспечение собственной разработки. Платформа разрабатывается с 2020 года для решения внутренних бизнес-задач технических и коммерческих служб. Платформа позволит быстро осуществлять расчет себестоимости ремонтных работ, осуществлять заказ материалов, контролировать ход выполнения и стандарты ремонтных работ и т.д. В административном комплексе «Легкорем» – зданиях общей площадью около 4 000 кв. м, в том числе будет организовано обучение специалистов ремонтников со всей страны для работы по стандартам платформы Легкорем. На базе центра будут организованы площадки, оснащенные современным роботизированным оборудованием, по подготовке монтажников гипсокартона, штукатурщиков, электромонтажников, сантехников, других специалистов. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 260 млн. руб., будет создано 50 рабочих мест.

Разработкой, производством, реализацией и сопровождением высокотехнологичного электротехнического оборудования, в том числе комплектных распределительных устройств для обеспечения потребностей промышленности и электрической инфраструктуры на арендованных площадях в 330 кв. м займется ООО «ЭЛТО». Компания будет производить распределительные устройства и компоненты оборудования. На первоначальном этапе это будут комплектные распределительные устройства,

элегазовые комплектные распределительные устройства, вакуумные выключатели, специальное коммутационное оборудование. В дальнейшем в зависимости от ситуации на данном рынке «ЭЛТО» планирует расширение линейки высокотехнологичного электротехнического оборудования. Общий объем инвестиций в проект - около 31 млн. руб.

Экспертный совет одобрил все представленные проекты. В общей сложности компании инвестируют в их реализацию более 1,8 млрд руб. и создадут порядка 230 рабочих мест.