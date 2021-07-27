+16,3°
Влажность: 74%
Давление: 743,3 мм

27 июля Мособлархитектура проведет вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг

27 июля 2021 года, в 15:00 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных услуг Московской области.

Для регистрации на мероприятие, необходимо проследовать по ссылке: https://mosreg.webinar.ru/35969829/7824891 

В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам:  

  1. Выдача ордера на право производства земляных работ;  
  2. Присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса;  
  3. Согласование переустройства и(или) перепланировки жилого помещения;  
  4. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета;  
  5. Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений;  
  6. Согласование установки средств размещения информации на территории муниципального образования Московской области;  
  7. Получение согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов Российской Федерации расположенных на территории Московской области;  
  8. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны».
Тэги: 
строительство
Читать Дубна.Ru в