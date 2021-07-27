27 июля Мособлархитектура проведет вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг

Для регистрации на мероприятие, необходимо проследовать по ссылке: https://mosreg.webinar.ru/35969829/7824891

В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам: