22 дубненца подали заявки на соискание премии губернатора «Мы рядом ради перемен»

До 25 июля на сайте премии проходит народное голосование за проекты. В число номинантов войдут не более 1200 участников.
По итогам конкурса будут определены 500 проектов победителей, которые получат премии от 50 тысяч до 1 млн рублей.
Чтобы проголосовать за проекты, необходимо зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф и перейти на вкладку «участники», где и отдать свои голоса.
Напомним, в этом году номинаций четыре:
«Область перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей не менее чем пяти городских округов МО;
«Округ перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного округа МО;
«Территория перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного населенного пункта Московской области (город, село, поселок, деревня и т.д.);
«Место перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для узкого круга жителей (не менее 20 человек»).
Премии по каждой категории присуждаются на конкурсной основе за реализованные проекты по следующим направлениям:
- развитие добровольческой (волонтерской) деятельности;
- благоустройство уличных территорий, парков и объектов культуры;
- перспективные инновационные проекты, прорывные технологии в любой сфере деятельности;
- оказание правовой помощи, работа по патриотическому воспитанию, контроль организации ЖКХ, пропаганда здорового образа жизни, развитие деятельности в области образования, науки, медицины, физической культуры и спорта;
- творческое самовыражение граждан, развитие художественных промыслов и ремесел;
- работа в области СМИ;
- социально ориентированный бизнес;
- экология, охрана окружающей среды;
- развитие деятельности в области местного туризма.