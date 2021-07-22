22 дубненца подали заявки на соискание премии губернатора «Мы рядом ради перемен»

По итогам конкурса будут определены 500 проектов победителей, которые получат премии от 50 тысяч до 1 млн рублей.

Чтобы проголосовать за проекты, необходимо зарегистрироваться на сайте премия-мырядом.рф и перейти на вкладку «участники», где и отдать свои голоса.

Напомним, в этом году номинаций четыре:

«Область перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей не менее чем пяти городских округов МО;

«Округ перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного округа МО;

«Территория перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для жителей одного населенного пункта Московской области (город, село, поселок, деревня и т.д.);

«Место перемен» – социально значимые проекты и инициативы, которые реализуются для узкого круга жителей (не менее 20 человек»).

Премии по каждой категории присуждаются на конкурсной основе за реализованные проекты по следующим направлениям: