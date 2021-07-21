21 июля произошло ДТП в Дубне на улице Правды

Водитель 1964 года рождения, управляя автомобилем «Джили МК», двигаясь по улице Правды со стороны улицы Попова в сторону Церковного проезда, совершил наезд на пешехода 2004 года рождения, который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы, доставлен в ГАУЗ МО Дубненскую городскую больницу.