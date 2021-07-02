2 врача из Дубны получили сертификаты на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека»

Свидетельства получили 34 специалиста из 20 муниципалитетов Московской области. В их число вошли медработники из г.о. Красногорск, г.о. Мытищи, г.о. Краснознаменск, Ленинского г.о., Одинцовского г.о., г.о. Дубна и других муниципальных образований региона.

Кроме того, сертификаты получили 2 врача из городского округа Дубна: педиатр Владимир Селуков и анестезиолог-реаниматолог Эльдар Тимофеев.

Мы хотим, чтобы вы заботились о здоровье жителей Московской области, а после работы возвращались в свой дом. Именно для этих целей по инициативе Губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева с 2016 года в регионе реализуется программа «Социальная ипотека», – сказал первый заместитель министра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

Он также отметил, что по условиям программы Правительство Подмосковья предоставляет субсидию на оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита. А далее ежемесячно в течение 10 лет, пока специалисты будут трудиться на благо жителей Подмосковья, Правительство Московской области компенсирует им сумму основного долга. Таким образом, участник программы выплачивает только проценты по кредиту.

Одной из тех, кто получила сертификат, стала врач-анестезиолог-реаниматолог Московского областного онкологического диспансера Евгения Шульпекова. Она работает в Балашихе более 3 лет, в данный момент живёт в съёмной квартире.

Очень долго шла к тому, чтобы приобрести собственную квартиру. Благодарю Правительство региона за возможность стать участником программы «Социальная ипотека» и осуществить задуманное. В ближайшее время начну подыскивать жильё недалеко от места работы, – уточнила Евгения.

Напомним, принять участие в программе «Социальная ипотека» могут учителя, врачи, тренеры, молодые ученые и уникальные специалисты. Среди требований к участникам программы: гражданство РФ, наличие трудового договора в Московской области сроком не менее 10 лет, отсутствие жилья в собственности на территории Подмосковья.