1,5 миллиона раз подмосковные пользователи обратились к онлайн‑сервису «Градпроработка онлайн»

В процессе создания цифровых решений в сфере градостроительства Московкой области для жителей региона и представителей бизнеса Мособлархитектурой совместно с ГБУ МО «Мособлгеотрест» были разработаны и внедрены онлайн-сервисы: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом», «Агроанализ», «Кадастровому инженеру», «Адресное пространство» и другие.

Данные ресурсы позволяют, не выходя из дома, получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях земельных участков, строящихся объектах или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, узнать статус регистрации своего адреса в Федеральной информационной адресной системе – и все это доступно на геопортале Подмосковья - https://rgis.mosreg.ru .

Анализ статистики обращений подмосковных пользователей к порталу показывает востребованность онлайн-сервисов и их ощутимую пользу для жителей и предпринимателей, которые получают важную информацию и экономят свое время. Бесспорный лидер по количеству запросов по-прежнему - «Градпроработка онлайн». Второй по популярности и результативности, около 200 тысяч запросов, - сервис «Стройка рядом с домом», который позволяет узнать о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке или в радиусе 3 км от него, по запросу жителя сервис предоставит информацию о функциональном назначении объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации. Важно отметить, что с момента внедрения онлайн-сервисов количество обращений граждан о предоставлении информации о градостроительных ограничениях земельных участков в профильные ведомства сократилось в 3 раза, – рассказал Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что с апреля этого года стал доступен онлайн-сервис «Смежник», посредством которого можно узнать, граничит ли ваш земельный участок с землями лесного фонда, используя его кадастровый номер. Сейчас, в летнее время, это важный и актуальный вопрос, так как своевременное выполнение обязательных требований пожарной безопасности позволяет избежать крупных штрафов. Порядка 3 тысяч человек уже воспользовались этим ресурсом.

Подобная популярность онлайн-сервисов и геопортала в целом является главным показателем эффективности цифровизации градостроительных процессов в Подмосковье.