13 июля Мособлархитектура проведет вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг

13 июля 2021 года, в 15:00 Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области проведет онлайн вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде через портал государственных услуг Московской области.
Для регистрации на мероприятие, необходимо проследовать по ссылке:
https://mosreg.webinar.ru/35969829/7824891
В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам:
1. Выдача ордера на право производства земляных работ;
2. Присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса;
3. Согласование переустройства и(или) перепланировки жилого помещения;
4. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета;
5. Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений;
6. Согласование установки средств размещения информации на территории муниципального образования Московской области;
7. Получение согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов Российской Федерации расположенных на территории Московской области;
8. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»