13 июля Мособлархитектура проведет вебинар по вопросам получения государственных и муниципальных услуг

Для регистрации на мероприятие, необходимо проследовать по ссылке:

https://mosreg.webinar.ru/35969829/7824891

В рамках вебинара будут рассматриваться вопросы, возникающие при оформлении заявления в электронном виде по следующим государственным и муниципальным услугам:

1. Выдача ордера на право производства земляных работ;

2. Присвоение адреса объекту адресации и аннулирование такого адреса;

3. Согласование переустройства и(или) перепланировки жилого помещения;

4. Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений – порубочного билета;

5. Включение предложений и замечаний в протокол публичных слушаний или общественных обсуждений;

6. Согласование установки средств размещения информации на территории муниципального образования Московской области;

7. Получение согласования строительства (реконструкции, размещения) объектов в пределах приаэродромных территорий, полос подходов воздушных судов и санитарно-защитных зон гражданских аэродромов Российской Федерации расположенных на территории Московской области;

8. Выдача на основании результатов санитарно-эпидемиологических экспертиз санитарно-эпидемиологических заключений в рамках реализации положений Федерального закона от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны»