Благодаря поддержке федерального, областного правительства и Администрации городского округа Дубна, а также профессионализму специалистов, ОЭЗ «Дубна» занимает лидирующие позиции в рейтинге инвестиционной привлекательности особых экономических зон, ежегодно улучшает инженерную инфраструктуру, условия для надежной и комфортной работы инвесторов, создает рабочие места для жителей города и региона.

В самой многочисленной в России по числу резидентов ОЭЗ сегодня реализуют свои проекты более 170 компаний, 21 из которых завершила строительство собственных научно-производственных комплексов. На данный момент резидентами ОЭЗ «Дубна» создано более 4500 рабочих мест.

За 15 лет инвестиции компаний в проекты составили более 31 млрд. рублей, что значительно превышает затраты бюджетов на создание инфраструктуры ОЭЗ. Отчисления в бюджеты всех уровней составляют более 7,5 млрд. рублей. А подоходный налог резидентов уже перешагнул отметку в 500 млн. рублей в год, это 20% отчислений по НДФЛ городского округа Дубна.

Три года ОЭЗ «Дубна» является лучшей среди технико-внедренческих особых экономических зон России согласно национальному рейтингу ОЭЗ. А также ОЭЗ «Дубна» дважды отмечена в международном рейтинге Free Zones of the Year, который проводит издательство Financial Times, специализирующееся на публикациях и анализе новостей из мира финансов и бизнеса.

Поздравляем директора Антона Владимировича Афанасьева и весь большой коллектив ОЭЗ "Дубна"! Желаем развития и процветания!