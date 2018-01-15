Семинар "Технология блокчейн и криптовалюты как драйвер развития бизнеса"

Приглашаем принять участие в бесплатном семинаре на тему "Технология блокчейн и криптовалюты как драйвер развития бизнеса".

Семинар состоится 24 января 2018г. в 11.00 в Торгово-промышленной палате города Дубны (проспект Боголюбова, д. 35).

Для участия в семинаре в качестве ведущих приглашены ученые и сотрудники университета "Дубна", эксперты, рекомендованные нами в рабочую группу по криптовалютам и альтернативным механизмам инвестирования при ТПП России, возглавляемую советником Президента России Германом Сергеевичем Клименко.

Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация.

Свои вопросы по теме Вы можете направить заранее на наш электронный адрес tpp@dubna.ru или в адрес группы по блокчейн в Telegram https://t.me/joinchat/CPbZQRKgOP5i_QemnQWVGg