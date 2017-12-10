«Телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции

Для совершенствования деятельности Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) по вопросам противодействия коррупции, оперативного реагирования на возможные коррупционные проявления в деятельности федеральных государственных гражданских служащих Росреестра (далее – гражданские служащие) и работников подведомственных Росреестру организаций (далее – работники), предоставлена возможность направления по «телефону доверия» обращений, содержащих информацию о фактах:

коррупционных проявлений в действиях гражданских служащих и работников;

конфликта интересов в действии (бездействии) гражданских служащих и работников;

несоблюдения гражданскими служащими и работниками установленных законодательством Российской Федерации запретов и ограничений.