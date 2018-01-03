Увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте

Стоимость одной поездки в автобусе по карте «Стрелка» составит 32 руб. 92 коп. (первые десять поездок), 30,6 руб. (11–20 поездок), 28,3 руб. (21–30 поездок) и т. д. Стоимость поездки по карте «Стрелка учащегося» – 16 руб. 46 коп. (до 35 поездок в месяц). Начиная с 36-ой поездки, пассажир заплатит 33 копейки.

Стоимость проезда при оплате наличными в салоне автобуса – 48 рублей.

С 1 января 2018 года также меняется стоимость проезда в маршрутных такси № 12 и 9 – она составит 35 рублей за одну поездку при наличном и безналичном расчете. Стоимость проезда на маршрутах с регулируемым тарифом по льготной карте «Стрелка», предназначенной отдельной категории пенсионеров (военные пенсионеры и пенсионеры МВД), составит 50% от базового тарифа по карте «Стрелка». Стоимость поездки по карте «Стрелка» с максимальной скидкой (с 51 поездки и далее) составит 21 руб. 40 коп.