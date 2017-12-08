Пенсионный фонд расширяет электронные услуги

о согласии на осуществление неработающим трудоспособным лицом ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о назначении ежемесячной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;

о согласии на осуществление за нетрудоспособным гражданином ухода неработающим трудоспособным лицом;

о назначении компенсационной выплаты неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за нетрудоспособным гражданином.

Напомним, все услуги, предоставляемые ПФР в электронном виде, и сервисы размещены на официальном сайте Пенсионного фонда России в разделе Электронные сервисы es.pfrf.ru. Здесь находятся «Личный кабинет гражданина», «Кабинет страхователя» и раздел «Электронные услуги без регистрации».

Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации. Без регистрации граждане могут записаться на прием, заказать справки и документы, найти свою клиентскую службу, направить обращение, задать вопрос онлайн, воспользоваться пенсионным калькулятором и сформировать платежный документ.

Для получения доступа к широкому перечню электронных услуг в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, граждане могут обратиться в любую Клиентскую службу ПФР на территории Москвы и Московской области. С помощью специалистов граждане пройдут регистрацию в единой системе идентификации и аутентификации на портале государственных услуг (gosuslugi.ru) и получат доступ к своему Личному кабинету на сайте ПФР.

Также в Клиентской службе гражданам предоставят услугу подтверждения личности в случае самостоятельной регистрации на портале госуслуг, регистрации подтвержденной учетной записи, восстановления доступа к ней или удаления ее. При себе гражданам необходимо иметь паспорт, СНИЛС, номер телефона или адрес электронной почты, на который придёт код доступа.

Пенсионный фонд России постоянно расширяет перечень оказываемых государственных услуг в электронном виде, освобождая граждан от необходимости личного посещения территориальных органов ПФР.