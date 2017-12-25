Отчетность по персонифицированному учету в 2018 г.

Уважаемые страхователи!

В соответствии с пунктом 2 статьи 11 Федерального закона от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» страхователь ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представляет о каждом работающем у него застрахованном лице сведения о страховом стаже.

Страхователи обязаны представить сведения о страховом стаже застрахованных лиц за отчетный период 2017 год не позднее 01.03.2018 года.

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц за 2017 год должны представляться в соответствии с Постановлением Правления Пенсионного фонда России от 11 января 2017 г. №3п «Об утверждении формы «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)», формы «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета (ОДВ-1)», формы «Данные о корректировке сведений, учтенных на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СЗВ-КОРР)», формы «Сведения о заработке (вознаграждении), доходе, сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных и уплаченных страховых взносах, о периодах трудовой и иной деятельности, засчитываемых в страховой стаж застрахованного лица (СЗВ-ИСХ)».

При представлении отчетности о страховом стаже в 2017 году страхователь представляет следующие документы:

• Форма «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» СЗВ-СТАЖ. Данная форма заполняется и представляется страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях (в т.ч. с которым заключены трудовые договоры) или заключивших с ним гражданско-правовые договоры, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, по договорам авторского заказа, в пользу авторов произведений по договорам об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов произведений по договорам, заключенным с пользователями, или с которым заключены трудовые договоры и (или) гражданско-правовые договоры.

• Сведения по форме СЗВ-СТАЖ формируются в пакеты документов. Один пакет содержит один файл и сопровождается формой ОДВ-1 «Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального (персонифицированного) учета». Является документом, содержащим сведения в целом по страхователю.

• В соответствии с Постановлением 3п, форма СЗВ-СТАЖ может быть:

- исходная – за отчетный период по всей организации;

- дополняющая - представляется на тех, кто был указан в исходной форме, но по ним в ходе проверки были сформированы Протоколы с ошибками.

Входящие документы подписываются руководителем, заверяется печатью организации (при наличии). Страхователь (работодатель), не являющийся юридическим лицом, заверяет входящие документы личной подписью.

Обращаем Ваше внимание, что документы индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования должны быть подготовлены строго по формам, в соответствии с форматом и в соответствии с Порядком заполнения, утверждённым Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 11 января 2017 г. № 3п.

Начальник отдела И.В. Кудряшова