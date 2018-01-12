Дубненские полицейские провели акцию «Засветись, Дубна!»

В связи с участившимися случаями дорожно – тракнспортных происшествий с участием несовершеннолетних, дубненские автоинспекторы в рамках проведения операции «Зимние каникулы» совместно с активистами "Молодой Гвардии Единой России" провели акцию "Засветись, Дубна!", с целью профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием пешеходов и профилактики детского дорожно – транспортного травматизма.

В ходе проведения мероприятия госавтоинспекторы ещё раз напомнили участникам акции о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также рассказали об обязательном ношении световозвращающих элементов в тёмное время суток, так как наличие данного светоотражающего элемента предотвратило бы основную часть дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории города Дубна!

Уважаемые родители! Обратите особое внимание ваших детей на правильный переход проезжей части дороги, учите их безопасному участию в дорожном движении, контролируйте досуг своих детей, не оставляйте их без присмотра вблизи проезжей части дороги, а также приобретите светоотраждающие элементы себе и ребёнку. Ведь именно в ваших обязанностях сохранить жизнь и здоровье ребенка. Наличие светоотражателя делает вас заметным для водителя на расстоянии 150 метров. Это поможет сохранить жизнь!