Дубненские полицейские провели акцию «Засветись, Дубна!»

Дорожный патруль     30     0     пт, 12.01.2018 - 10:04
ОГИБДД
Генератор новостей
0

Наличие светоотражателя делает вас заметным для водителя на расстоянии 150 метров. Это поможет сохранить жизнь!

В связи с участившимися случаями дорожно – тракнспортных происшествий с участием несовершеннолетних, дубненские автоинспекторы в рамках проведения операции «Зимние каникулы» совместно с активистами "Молодой Гвардии Единой России" провели  акцию "Засветись, Дубна!", с целью профилактики дорожно – транспортных происшествий с участием пешеходов и профилактики детского дорожно – транспортного травматизма.
В ходе проведения мероприятия госавтоинспекторы ещё раз напомнили участникам акции о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также рассказали об обязательном ношении световозвращающих элементов в тёмное время суток, так как наличие данного светоотражающего элемента предотвратило бы основную часть дорожно – транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории города Дубна!
Уважаемые родители! Обратите особое внимание ваших детей на правильный переход проезжей части дороги, учите их безопасному участию в дорожном движении,  контролируйте досуг своих детей, не оставляйте их без присмотра вблизи проезжей части дороги, а также приобретите светоотраждающие элементы себе и ребёнку. Ведь именно в ваших обязанностях сохранить жизнь и здоровье ребенка. Наличие светоотражателя делает вас заметным для водителя на расстоянии 150 метров. Это поможет сохранить жизнь!
Источник: 
ОГИБДД ОМВД России по г.о. Дубна
ОГИБДД