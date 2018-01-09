9 новых предприятий откроют резиденты ОЭЗ «Дубна» в 2018 году

Особая экономическая зона в подмосковной Дубне продолжает активно развиваться. И это подтверждают итоги прошедшего года. В 2017-м самую крупную в стране по числу инвесторов ОЭЗ пополнили еще 20 компаний, и сегодня свои инновационные проекты здесь реализуют уже 136 резидентов. На данный момент технико-внедренческая зона «Дубна» - это почти 3 300 рабочих мест, более чем на 20 млрд. рублей произведенной резидентами продукции, около 15 млрд. рублей инвестиций компаний в проекты. «Дубна» по оценкам российских и западных экспертов стала лидером Первого Национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон России. Это подтверждают и сами резиденты, которые имеют возможность вести свой бизнес в комфортных условиях.

– Для успешной реализации проектов на нашей территории в поддержку бизнесу действуют особые условия его ведения, - поясняет генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. – У нас создана и активно развивается инженерная, дорожно-транспортная и социальная инфраструктура, действуют государственные преференции и льготы. Также немаловажно для наших российских и зарубежных инвесторов отсутствие административных барьеров и наличие профессиональных специалистов, которые сопровождают их проекты от начала и в течение всех этапов реализации. Все это позволяет резидентам повышать объемы и конкурентоспособность собственной продукции. Конечно, то, что ОЭЗ признана лучшей площадкой для ведения бизнеса, накладывает на Управляющую компанию еще большую ответственность за ее дальнейшее качественное развитие. Мы не должны снизить эту высокую планку, и в наступившем году продолжим привлекать новые компании, расширять возможности для осуществления резидентами своих планов.

В 2018 году 9 компаний-резидентов ОЭЗ «Дубна» запланировали сдать в эксплуатацию свои объекты, запустить высокотехнологичные производства и начать выпуск продукции. Строительно-монтажные работы по возведению заводов, фабрик, научно-производственных комплексов продолжают осуществлять более 20 инвесторов. По предварительным прогнозам число рабочих мест приблизится к 4 тысячам.

Управляющая компания будет оказывать всем резидентам необходимую помощь и поддержку. Это касается как создания дружелюбной высокотехнологичному бизнесу среды, так и дальнейшего развития инфраструктуры, в том числе, на планируемых к присоединению 30 га площади. В планах руководства УК начать строительство на двух площадках особой экономической зоны лабораторно-производственных корпусов. Это привлечет стартапы и также будет способствовать росту инновационных производств.