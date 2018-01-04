4 млн. пробирок UNIVAC в месяц будет выпускать резидент ОЭЗ «Дубна» на новой линии

В конце 2017 года на заводе по производству медицинских изделий компании «Эйлитон» была установлена новая линия по производству вакуумных пробирок для забора венозной крови UNIVAC. Данная линия разработана по заказу резидента особой экономической зоны «Дубна» европейским производителем при непосредственном участии инженеров отдела опытно-конструкторских разработок «Эйлитон».

Основная цель разработки – создание современной автоматизированной линии, отвечающей всем требованиям мировых стандартов подобного оборудования для увеличения производственных мощностей и максимального удовлетворения потребностей российского рынка в сегменте вакуумных пробирок для забора венозной крови. Производительность новой линии – 4 млн. пробирок в месяц, а основными отличиями от аналогов являются высокий уровень автоматизации и надежности работы оборудования, а также обеспечение стабильно высокого качества медицинской продукции.

- Запуск новой линии позволит нам оптимизировать количество эксплуатирующего и обслуживающего персонала, сократить простои оборудования и в конечном итоге уменьшить себестоимость продукции, а значит, сделать ее более конкурентоспособной​, - говорит директор серийного производства ООО «Эйлитон» Галина Плотникова. - В настоящее время линия работает в тестовом режиме. Мы проводим аттестацию работы каждой секции, чтобы гарантировать высокий уровень качества выпускаемой продукции.

Стоит отметить, что данная линия по производству вакуумных пробирок для забора венозной крови UNIVAC требует большей квалификации эксплуатирующего и обслуживающего персонала. Поэтому параллельно тестированию оборудования в компании «Эйлитон» в настоящее время ведется активное обучение персонала навыкам работы на новом оборудовании. Запустить линию резидент планирует в начале весны, а уже к середине 2018 года компания намерена обеспечить учреждения здравоохранения России отечественными пробирками на 30%.

В ближайших планах предприятия - совместное со шведскими партнерами производство автоматических гематологических анализаторов и реагентов, производство полностью автоматического анализатора мочи собственной разработки, не имеющего аналогов в мире, а также целого ряда других анализаторов для лечебной диагностики. На данный момент компания «Эйлитон» ведет проектные работы для начала строительства на левобережном участке ОЭЗ «Дубна» еще одного лабораторно-производственного корпуса. С его вводом в строй резидент намерен создать порядка 100 дополнительных рабочих мест.