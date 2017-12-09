Зампред подмосковного правительства оценил готовность объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна»

Что нужно, чтобы более полно представлять ситуацию с развитием территории подмосковной ОЭЗ «Дубна», строительством ее резидентами собственных объектов, понимать, насколько активны инвесторы и достаточна ли поддержка, которую оказывает им регион и Управляющая компания? Лично в этом убедиться. Именно так всякий раз поступает заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. И даже несмотря на то, что зампред бывает в Дубне довольно часто, начинается его визит всегда с осмотра территории, посещения строящихся и уже работающих предприятий, встреч и бесед с резидентами.

В этот раз визит был приурочен, в том числе, к сдаче тех объектов, которые построены за счет федерального бюджета. Большая программа была рассчитана на два года. Но в пределах этих двух лет уполномоченное управление ОЭЗ перешло от федерального центра к Московской области, и работа по доведению до завершающей стадии была реализована уже региональным правительством.

Маршрут визита проходил по левобережной площадке и стартовал с очистных сооружений №1, где уже полностью завершены строительно-монтажные работы. Затем Денис Буцаев принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных открытию промышленной зоны №1 Российского центра программирования (РЦП). Здесь закончен первый этап создания таможенной инфраструктуры: участок площадью порядка 50 га огорожен по периметру непрерывным забором длиной более трех тысяч погонных метров, в контуре периметра смонтированы ворота с автоматическим управлением, завершено строительство стационарного КПП. Средства физической защиты, систем видеонаблюдения и охранной сигнализации периметра, в том числе, позволят обеспечить создание свободной таможенной зоны (СТЗ) на территории 1-й и 2-й очередей застройки РЦП. Это даcт возможность резидентам ввозить на территорию импортное оборудование и материалы.

В промышленную зону участники мероприятия прошли через турникеты нового КПП по специальным пропускам. Вскоре, после завершения второго этапа строительства, здесь будет обеспечен полный технологический процесс таможенного досмотра и оформления поступающих и отправляемых резидентами грузов. Процедуру СТЗ уже готовы применять компании «Акванова Рус», «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Эйлитон», выпускающие продукцию и временно организовавшие собственный закрытый периметр территории. Во втором квартале 2018 года резиденты «ПСК «Фарма» и «РЭМОС», а в четвертом - еще шесть инвесторов завершат строительство своих объектов. В настоящее время подрядчик уже приступил ко второму этапу строительства объектов таможенной инфраструктуры, который должен завершиться в конце 2018 года.

Еще одним заметным событием этого дня стал пробный пуск котельной №1. Старт к началу работы Денис Буцаев дал, нажав символическую кнопку. Этот жизненно важный для резидентов объект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года.

– Котельная снабдит тепловой энергией объекты резидентов, расположенные на 1-й и 2-й очередях застройки Российского центра программирования, - пояснил заместитель генерального директора по строительству АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Сергей Борисов. – Новая котельная с современным оборудованием работает в автоматическом режиме, что дает возможность сократить штатную численность обслуживающего персонала. Как вы знаете, недавно был запущен газопровод, построенный за счет федерального бюджета, поэтому снабжается котельная природным газом , и ее мощность 35,4 Гкал/час обеспечит резидентов тепловой энергией в полном объеме.

Денис Буцаев убедился и в завершении строительства дорожной инфраструктуры. Оценка по всем объектам была высокой:

- Качественно выполнена работа и, самое главное, мы смогли удержаться в рамках тех первоначальных смет, условий, которые были заявлены. Общее состояние – высокой готовности, в пределах еще нескольких недель мы завершаем финальную часть работ и приемки указанных объектов, и, соответственно, будем считать эту часть обязательств, в том числе, и перед резидентами, и перед федеральным центром, и перед региональными властями – выполненной.

Об этом зампред регионального правительства проинформировал резидентов, присутствовавших на состоявшемся после осмотра территории совещании. В нем также приняли участие представители администрации г. Дубны, АО «ОЭЗ», Управляющей компании ОЭЗ «Дубна», руководители подрядных организаций.

Генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев свое выступление начал с поздравления всех присутствующих с тем, что ОЭЗ возглавила Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, став лучшей в России. По его мнению, это общая заслуга тех, кто заинтересован в развитии проекта. Затем прозвучал подробный доклад о ходе работ по строительству инженерной инфраструктуры. Антон Афанасьев, в частности, отметил, что 9 объектов готовы на 100%, ещё по двум работы будут завершены в декабре текущего года.

На совещании был проверен статус проектирования объектов, которые будут строиться в 2018 году уже за счет средств бюджета Московской области в рамках общей программы софинансирования особой экономической зоны. Основные – это лечебный корпус, по которому уже выбран подрядчик, его планируется завершить в следующем году, а также строительство питающего центра и таможенного поста за счет средств Управляющей компании. Этот год стал «урожайным» и в плане возведения резидентами собственных объектов - только на левобережной площадке сегодня ведут строительные работы 16 компаний, 6 из них планируют завершить его уже в следующем году. Речь также шла о выполнении резидентами взятых на себя обязательств, решении проблемных для компаний вопросов.

В целом, результатами визита зампред областного правительства остался доволен:

- У нас 21 компания в этом году вышла на строительство заводов. Это рекорд абсолютный! Такого количества строек на территории «Дубны» еще никогда не было. И был план по вводу 7-ми объектов, ввелось 2, остальные должны быть введены в первом квартале 2018 года - это также очень высокий показатель. Мы сегодня еще раз отметили, что по рейтингу Ассоциации кластеров и технопарков при поддержке Министерства экономики РФ ОЭЗ «Дубна» заняла первое место в России. На мой взгляд, заслуженно. И я хотел бы также сказать, что на конец текущего года у нас запланировано расширение особой экономической зоны, потому что вся земля уже почти роздана резидентам. Мы очень рассчитываем, что выйдет постановление правительства РФ о расширении территории «Дубны».