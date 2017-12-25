ОЭЗ «Дубна» помогает в выборе профессии

В особую экономическую зону «Дубна» зачастили школьники. И это уже не только старшеклассники двух подшефных ОЭЗ гимназий, но и учащиеся других образовательных учреждений наукограда. На этот раз на экскурсию приехали десятиклассники из школы №9.

Заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» по инвестициям и инновациям Петр Пермяков по традиции начал знакомство с территорией у макета перспективного развития особой экономической зоны. Он рассказал об инфраструктуре, планах на расширение площади особой экономической зоны, строительстве предприятий резидентами, а также обратил внимание ребят на то, что сегодня в ОЭЗ реализуют свои проекты 137 высокотехнологичных компаний, и большинство из них будут рады принять их в свои молодые коллективы: «Впереди у вас еще год учебы в школе, выбор профессии, вуз, так что лет через 6-7 ждем вас уже не в качестве экскурсантов, а как квалифицированных специалистов».

О том, в каких направлениях работают резиденты, и самых успешных разработках десятиклассники узнали, посетив постоянно действующую выставку инновационных проектов в Конгресс-центре.

– У нас профильный класс информатики и физики, - рассказывает ученик 10 «А» Матвей Мыздриков. – Многие ребята после школы собираются продолжить учебу в вузах в этом направлении, и большинство хотят остаться работать в Дубне. Для меня было важно побывать в ОЭЗ, узнать, чем занимаются молодые специалисты, в каких сферах ведут разработки. То, что я сегодня узнал об особой экономической зоне, стало настоящим открытием. Теперь я понимаю, что в нашем городе много IT-компаний, высококвалифицированных рабочих мест, и после окончания института у меня есть возможность устроиться здесь на работу по специальности.

В ОЭЗ «Дубна» в IT-направлении реализуют свои проекты 38 резидентов. Они работают в самых различных сферах – это самолетостроение и электронный документооборот, прикладное программное обеспечение для бизнеса и оказание услуг в B2B и B2C, медицина и электронная коммерция, разработка сайтов, другие. Так что у ребят есть большой выбор для планирования собственных перспектив и выбора будущей профессии.