В Дубне сын убил пожилого отца в ходе ссоры

Поздно вечером 14 января в квартире на Тверской улице в Дубне обнаружен труп гражданина 1942 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД сын погибшего 1968 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре», - сказал представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

По данному факту следственным отделом по городу Дубна ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».