В Дубне построят крупнейший подмосковный рыбоводный комплекс

В Дубне началось строительство уникального комплекса по производству осетровой икры и рыбы, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
В подмосковном городе Дубна возводится уникальный комплекс на основе установок замкнутого водоснабжения по производству 25 тонн осетровой икры в год, а также 500 тонн товарной осетровой рыбы в год с полной ее переработкой в продукцию горячего и холодного копчения, филе и консервы.
«В настоящий момент разработка проекта завершена. Завершается и проведение государственной экспертизы проекта. И уже через месяц «Компания «Кавиар Биосистем» начинает активную стадию строительства самого крупного в Московской области рыбоводного производственного комплекса, который сделает рыбные деликатесы для жителей Подмосковья более доступными. Предприятие займет участок в 3,6 га. В здании комплекса площадью около 27 тыс. кв. метров будет размещаться и сложная система с бассейнами для выращивания рыб, и система водоподготовки, очистные сооружения, линии по производству консервов и икры, коптильный и другие цеха», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию рыбоводного производственного комплекса по выращиванию осетровых пород рыб между Главой Минсельхозпрода региона Андреем Разиным и Генеральным директором «Кавиар Биосистем» Виталием Емельяновым было подписано 4 октября 2017 года на агропромышленной выставке «Золотая осень».
«Объём инвестиций в строительство комплекса для разведения осетра и производства черной икры составляет около 2 млрд рублей. Это почти в три раза превышает ранее запланированные в реализацию проекта средства. Сдача объекта в эксплуатацию ожидается в первом квартале 2019 года, а выпуск продукции высочайшего качества в течение первых 6 месяцев. На полную мощность по выпуску консервов и рыбной продукции предприятие выйдет через 2 года, а через 5 лет мы будем угощать нашей подмосковной черной икрой не только жителей региона и столицы, но и соседних областей», - добавил Андрей Разин.