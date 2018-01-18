В Дубне построят крупнейший подмосковный рыбоводный комплекс

В подмосковном городе Дубна возводится уникальный комплекс на основе установок замкнутого водоснабжения по производству 25 тонн осетровой икры в год, а также 500 тонн товарной осетровой рыбы в год с полной ее переработкой в продукцию горячего и холодного копчения, филе и консервы.

«В настоящий момент разработка проекта завершена. Завершается и проведение государственной экспертизы проекта. И уже через месяц «Компания «Кавиар Биосистем» начинает активную стадию строительства самого крупного в Московской области рыбоводного производственного комплекса, который сделает рыбные деликатесы для жителей Подмосковья более доступными. Предприятие займет участок в 3,6 га. В здании комплекса площадью около 27 тыс. кв. метров будет размещаться и сложная система с бассейнами для выращивания рыб, и система водоподготовки, очистные сооружения, линии по производству консервов и икры, коптильный и другие цеха», - заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Соглашение о намерениях осуществлять взаимодействие в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию рыбоводного производственного комплекса по выращиванию осетровых пород рыб между Главой Минсельхозпрода региона Андреем Разиным и Генеральным директором «Кавиар Биосистем» Виталием Емельяновым было подписано 4 октября 2017 года на агропромышленной выставке «Золотая осень».