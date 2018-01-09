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В Дубне начался грибной сезон

Экология     95     0     вт, 09.01.2018 - 10:26
Виктор Неф
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При затянувшихся положительных температурах да без снега из-под старой травы полезли свежие грибы. И это не только традиционные для этого времени года фламмулины - зимние опята.

- 4 января с другом наткнулись в лесу на белые грибы, - радостно рассказывает позвонивший в редакцию «КП» читатель Андрей Никифоров. - И это север Московской области! Смешанный лес у поселка Карманово около Дубны. Нашли несколько белых, сварили прекрасный суп. Соседи тоже фото присылали. В общем, в праздники открыли у нас в дачном поселке внеочередной сезон «тихой охоты».

Пока грибники радуются, миколог, натуралист и фотограф грибов Алексей Захарьинский печалится. Аномально жаркая зима попортила ему тихую охоту. Пусть высокие температуры спровоцировали рост белых грибов, миценок, вешенок, но плоховато сказалась на его любимых зимних опятах.

— В нормальную погоду зимний опенок растет до февраля. Но ему эти оттепели вредны. Я 31 декабря собрался по грибы. Обычай у меня такой, грибы собирать зимой. Все нашел. А моих любимых опят — не нашел. Сгнили! Пришлось в третий Микрорайон, город Московский ехать. Там место проверенное, грибное. Еще никогда не подводило.

По словам Захарьинского, за теплую погоду особенно благодарны миценки и так называемые дрожалковые грибы. «Весь лес в дрожалках». Особенный урожай на загадочную эксидию железистую, облепляющую деревья, как черные мозги. Радуется Новому году дрожалка оранжевая. «Были бы мы китайцами — давно бы оранжевую дрожалку съели, — говорит грибник. — В Японии, в Китае— ее очень уважают. А у нас — не жалуют. Нет культуры потребления. Да и пробовал я ее. Безвкусный гриб совершенно».
Источник: 
Комсомольская правда
экология