В Дубне начался грибной сезон

- 4 января с другом наткнулись в лесу на белые грибы, - радостно рассказывает позвонивший в редакцию «КП» читатель Андрей Никифоров. - И это север Московской области! Смешанный лес у поселка Карманово около Дубны. Нашли несколько белых, сварили прекрасный суп. Соседи тоже фото присылали. В общем, в праздники открыли у нас в дачном поселке внеочередной сезон «тихой охоты».

Пока грибники радуются, миколог, натуралист и фотограф грибов Алексей Захарьинский печалится. Аномально жаркая зима попортила ему тихую охоту. Пусть высокие температуры спровоцировали рост белых грибов, миценок, вешенок, но плоховато сказалась на его любимых зимних опятах.

— В нормальную погоду зимний опенок растет до февраля. Но ему эти оттепели вредны. Я 31 декабря собрался по грибы. Обычай у меня такой, грибы собирать зимой. Все нашел. А моих любимых опят — не нашел. Сгнили! Пришлось в третий Микрорайон, город Московский ехать. Там место проверенное, грибное. Еще никогда не подводило.