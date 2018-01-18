Утренний экспресс будет останавливаться в Лобне на платформе с пандусом

Утренний экспресс Дубна-Москва с 20 января 2018 г. будет делать остановку на станции «Лобня» на платформе с пандусом для выхода в город, сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).
«С 20 января 2018 г. для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения условий проезда маломобильных категорий граждан, по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК», утренний экспресс №7031, который ежедневно курсирует по маршруту Дубна-Москва, на станции «Лобня» будет останавливаться на платформе №3», - говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что раньше для посадки и высадки пассажиров данного поезда использовалась платформа №1, с которой выйти в город можно было только через мост. Платформа №3 располагается на другой стороне станции и имеет специальный пандус для съезда, что, как подчеркивается, существенно облегчает поездку на железнодорожном транспорте для маломобильных категорий граждан.
«В рейс из Дубны электропоезд ежедневно отправляется в 6:15, делая остановки на станциях «Большая Волга», «Вербилки» и «Дмитров», в Лобню прибывает 7:57 и после двухминутной остановки продолжает следовать по маршруту и прибывает в конечный пункт - на Савеловский вокзал в 8:30. В пути электропоезд находится 2 часа 15 минут», - пояснили в МЖД.