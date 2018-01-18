Утренний экспресс будет останавливаться в Лобне на платформе с пандусом

«С 20 января 2018 г. для повышения качества обслуживания пассажиров и улучшения условий проезда маломобильных категорий граждан, по заявке компании-перевозчика ОАО «ЦППК», утренний экспресс №7031, который ежедневно курсирует по маршруту Дубна-Москва, на станции «Лобня» будет останавливаться на платформе №3», - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что раньше для посадки и высадки пассажиров данного поезда использовалась платформа №1, с которой выйти в город можно было только через мост. Платформа №3 располагается на другой стороне станции и имеет специальный пандус для съезда, что, как подчеркивается, существенно облегчает поездку на железнодорожном транспорте для маломобильных категорий граждан.

«В рейс из Дубны электропоезд ежедневно отправляется в 6:15, делая остановки на станциях «Большая Волга», «Вербилки» и «Дмитров», в Лобню прибывает 7:57 и после двухминутной остановки продолжает следовать по маршруту и прибывает в конечный пункт - на Савеловский вокзал в 8:30. В пути электропоезд находится 2 часа 15 минут», - пояснили в МЖД.